Vivono isolati in un casolare tra i boschi con tre figli | il caso finisce in tribunale
Una famiglia di origine anglosassone ha scelto di crescere i propri tre figli in un terreno isolato nel Vastese, lontano dalla società, senza scuola, elettricità, acqua corrente o servizi igienici. La loro scelta, definita dagli stessi genitori come “consapevole e alternativa”, è però ora al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
