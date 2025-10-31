Viviani | Il Napoli sta ritrovando equilibrio ci vuole tempo per assimilare il metodo di Conte bella la sfida contro il Como
Viviani: servirà un Napoli compatto, capace di interrompere la fluidità di palleggio del Como e poi di diventare pericoloso, come sempre. A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Viviani, allenatore del Vicenza Women ed ex vice Napoli. Queste le sue parole: Mister Viviani, l’approdo di Spalletti sulla panchina della Juventus può spostare gli equilibri del campionato? . “Domanda difficile, ma provo a rispondere. Sicuramente non è solo una questione di allenatore: in questo momento la Juventus sta ancora cercando un equilibrio di squadra, anche perché quest’anno ha cambiato tanto. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Il presidente del Trianon Viviani di Napoli Giovanni Pinto, i consiglieri Igina Di Napoli e Antonio Roberto Lucidi, i membri del comitato di indirizzo Francesco Somma e Rosaria Troncone, il direttore artistico Marisa Laurito e tutto il personale del teatro esprimon - facebook.com Vai su Facebook
Viviano duro: “Conte, dette robe da farsi esplodere! E se perde con l’Inter darà colpa a…” - L'ex portiere, intervenuto a TvPlay, ha criticato duramente le dichiarazioni del tecnico del Napoli dopo la pesante sconfitta contro il Psv ... Da fcinter1908.it
Viviano: "La differenza tra il Napoli dell'anno scorso e quello di oggi". Interviene Pellegatti - Tra i temi trattati nell'ultima del podcast Aura Sport, condotto da Giorgia Rossi ogni martedì su Youtube, c'è anche la crisi del Napoli di Antonio Conte che sembra non digerire il doppio confronto in ... Riporta msn.com
Il Napoli in prestito: Marin sta finalmente trovando spazio. Lindstrom, chi l'ha visto? - Alcuni di essi fuori dal progetto ma difficilmente cedibili per i costi e le prestazioni delle ultime stagioni, come Cajuste e Lindstrom. Lo riporta tuttomercatoweb.com