Viviani: servirà un Napoli compatto, capace di interrompere la fluidità di palleggio del Como e poi di diventare pericoloso, come sempre. A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Viviani, allenatore del Vicenza Women ed ex vice Napoli. Queste le sue parole: Mister Viviani, l’approdo di Spalletti sulla panchina della Juventus può spostare gli equilibri del campionato? . “Domanda difficile, ma provo a rispondere. Sicuramente non è solo una questione di allenatore: in questo momento la Juventus sta ancora cercando un equilibrio di squadra, anche perché quest’anno ha cambiato tanto. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Viviani: “Il Napoli sta ritrovando equilibrio, ci vuole tempo per assimilare il metodo di Conte, bella la sfida contro il Como”

