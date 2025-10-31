Vivian Maier la fotografa che osservava il mondo senza che questo si accorgesse di lei

Oggi, 31 ottobre, presso il Museo del Genio di Roma verrà inaugurata la mostra Vivian Maier. The exhibition, dedicata alla celebre fotografa americana. L’esposizione raccoglie oltre duecento scatti, suddivisi per aree tematiche, che evidenziano lo sconfinato talento della donna, scomparsa nel 2009, e soprattutto la sua capacità di cogliere e catturare attimi di vita, per poi imprimerli in un rullino. Nata a New York il 1º febbraio 1926, era figlia di Charles Maier, proveniente da una famiglia di migranti austriaca, e di Maria Jaussaud, francese. Sin da ragazza, prese a lavorare come bambinaia; giunta a Chicago, fu assunta dai coniugi Nancy e Avron Gensburg per prendersi cura dei loro tre ragazzi: John, Lane e Matthew. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Vivian Maier, la fotografa che osservava il mondo, senza che questo si accorgesse di lei

