Vittorio Sgarbi torna ad Arpino | il sindaco rivede la sua città dopo mesi di assenza

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno nella “sua” Arpino. Vittorio Sgarbi è tornato in pubblico dopo un lungo periodo lontano dalle scene, dovuto a problemi di salute e a una forte depressione. Il critico d’arte e politico è riapparso ad Arpino, in provincia di Frosinone, la città di cui è sindaco, dove ha fatto una breve visita al Comune per riprendere contatto con la vita amministrativa. Un gesto che segna un primo, cauto ritorno alla normalità, dopo mesi difficili segnati anche da una controversia familiare con la figlia Evelina, finita in sede legale. Il video del ritorno e le condizioni di salute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vittorio Sgarbi torna ad Arpino: il sindaco rivede la sua città dopo mesi di assenza

Leggi anche questi approfondimenti

Vittorio Sgarbi ricompare in un (breve) video, ritorno dopo la depressione. «Sta bene, ma parla poco» - facebook.com Vai su Facebook

$ilgiornale Il Museo del "Quarto Platano" di Villa Bertelli a Forte dei Marmi riannoda i fili di una storia locale e, insieme, di un capitolo dell’arte italiana del Novecento. ilgiornale.it/news/arte/quar…@stampasgarbi @ilgiornale - X Vai su X

Vittorio Sgarbi torna ad Arpino dopo sei mesi di assenza, ma è polemica sul video. La figlia: «Immagini ritoccate» - Un breve video, condiviso sul profilo Instagram dell'ufficio stampa di Vittorio Sgarbi e rilanciato sul suo account personale, ha scatenato un acceso dibattito. Riporta ilmessaggero.it

Sgarbi torna (per un giorno) a fare il sindaco ad Arpino - Il sindaco di Arpino (Fr) Vittorio Sgarbi è tornato giovedì nel suo Comune dopo un periodo di assenza dovuto a problemi di salute. Lo riporta msn.com

Vittorio Sgarbi torna ad Arpino a fare il sindaco, la visita a sorpresa dopo la depressione e la promessa - Vittorio Sgarbi è tornato ad Arpino, il "suo" Comune: visita al municipio, focus su commercio e Natale, e la promessa di un maggior impegno futuro ... Come scrive virgilio.it