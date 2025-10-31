Vittorio Sgarbi torna ad Arpino breve visita a sorpresa nel comune di cui è sindaco
Un breve ritorno dietro la scrivania nel Municipio di Arpino per Vittorio Sgarbi. Il sindaco del comune nella provincia di Frosinone, che ormai da tempo a causa dei suoi problemi di salute non si recava in città, si è presentato quasi a sorpresa intorno alle 16:45 di ieri, 30 ottobre, dopo aver avvisato il vicesindaco Massimo Sera. Sgarbi è stato accolto dal suo secondo e da altri membri dell'amministrazione comunale che compaiono insieme al critico d’arte in una serie di immagini che sono state condivise sui social dal profilo Instagram dell’ufficio stampa di Sgarbi e poi rilanciate dal suo account personale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vittorio Sgarbi updated his cover photo. - facebook.com Vai su Facebook
$ilgiornale Il Museo del "Quarto Platano" di Villa Bertelli a Forte dei Marmi riannoda i fili di una storia locale e, insieme, di un capitolo dell’arte italiana del Novecento. ilgiornale.it/news/arte/quar…@stampasgarbi @ilgiornale - X Vai su X
“Forza Vittorio”: Sgarbi torna dopo oltre 6 mesi a sedersi sulla poltrona di sindaco di Arpino, il ritorno in pubblico dopo la depressione - Dopo la depressione e il ricovero in ospedale, Vittorio Sgarbi riappare nel municipio di Arpino. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Sgarbi torna in Comune a Arpino dopo sei mesi - Sgarbi torna in Comune a Arpino dopo sei mesi: il video diffuso dall’ufficio stampa che lo ritrae seduto dietro alla scrivania da sindaco. Scrive msn.com
Vittorio Sgarbi torna ad Arpino, breve visita a sorpresa nel comune di cui è sindaco - Un breve ritorno dietro la scrivania nel Municipio di Arpino per Vittorio Sgarbi. Scrive tg24.sky.it