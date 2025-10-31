Vittorio Sgarbi torna ad Arpino breve visita a sorpresa nel comune di cui è sindaco

Un breve ritorno dietro la scrivania nel Municipio di Arpino per Vittorio Sgarbi. Il sindaco del comune nella provincia di Frosinone, che ormai da tempo a causa dei suoi problemi di salute non si recava in città, si è presentato quasi a sorpresa intorno alle 16:45 di ieri, 30 ottobre, dopo aver avvisato il vicesindaco Massimo Sera. Sgarbi è stato accolto dal suo secondo e da altri membri dell'amministrazione comunale che compaiono insieme al critico d’arte in una serie di immagini che sono state condivise sui social dal profilo Instagram dell’ufficio stampa di Sgarbi e poi rilanciate dal suo account personale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

