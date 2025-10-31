Vittorio Sgarbi si mostra in pubblico la figlia Evelina attacca | È tutto falsato non sta bene è malato

A poche ore dalla diffusione delle immagini che hanno mostrato Vittorio Sgarbi a Arpino, cittadina in provincia di Frosinone di cui è sindaco, prendere possesso del suo ufficio in Comune, è stato diffuso un comunicato della figlia Evelina attraverso il suo legale Lorenzo Iacobbi. Il ritorno ad Arpino è stato documentato sui canali social dello stesso Sgarbi. C’è un breve video sul profilo Instagram e poi una foto che lo ritrae nel palazzo municipale con il vicesindaco Massimo Sera e altri amministratori comunali. L’ex sottosegretario alla Cultura appare molto pallido e dimagrito. “Ritorno ad Arpino”, si legge nella didascalia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Vittorio Sgarbi si mostra in pubblico, la figlia Evelina attacca: “È tutto falsato, non sta bene, è malato”

