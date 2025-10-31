Vittorio Sgarbi parla l' avvocato della figlia Evelina | Basta con la fiction | è un uomo malato e sofferente

Affaritaliani.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Iacobbi parla a nome di Evelina Sgarbi, esprimendo preoccupazione per le condizioni di salute del padre — cardiopatico, con cancro alla prostata e in cura con psicofarmaci, e denunciando il cinismo di chi diffonde un’immagine falsata. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

vittorio sgarbi parla l avvocato della figlia evelina basta con la fiction 232 un uomo malato e sofferente

© Affaritaliani.it - Vittorio Sgarbi, parla l'avvocato della figlia Evelina: "Basta con la fiction: è un uomo malato e sofferente”

