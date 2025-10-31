Vittorio Sgarbi parla l' avvocato della figlia Evelina | Basta con la fiction | è un uomo malato e sofferente
L’avvocato Iacobbi parla a nome di Evelina Sgarbi, esprimendo preoccupazione per le condizioni di salute del padre — cardiopatico, con cancro alla prostata e in cura con psicofarmaci, e denunciando il cinismo di chi diffonde un’immagine falsata. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
