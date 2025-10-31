Viterbo raccolta rifiuti porta a porta 1 novembre 2025 | orari e info zona per zona

Ognissanti, variazioni per il ritiro dei rifiuti porta a porta a Viterbo in occasione della giornata festiva infrasettimanale di sabato primo novembre. I centri comunali di raccolta, quello al Poggino e quello a Grotte Santo Stefano in via Lucca, restano chiusi.Domenica 2 novembre, invece, è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Domenica 26 ottobre raccolta ingombranti Importanti informazioni https://www.viterbonews24.it/news/domenica-26-ottobre-raccolta-ingombranti_150057.htm - facebook.com Vai su Facebook

"In campo per la pace", la Cisl di Viterbo aderisce alla Maratona per la Pace e alla raccolta fondi della Cisl per la CRI attiva a Gaza. La pace non è mai un dono scontato! $Insieme, per la $speranza $responsabilità $partecipazione $maratonaperlapace $Cisl - X Vai su X

Viterbo, variazioni nel ritiro dei rifiuti porta a porta per la Festa di Ognissanti - Si comunica che, sabato 1° novembre, in occasione della giornata Festa di Ognissanti, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta, sul territorio comunale, sarà garantito con le seguenti modalità: – ... Lo riporta tusciaup.com

Rifiuti, modifiche alla raccolta e al conferimento - Dal 15 febbraio il Comune di Tarquinia introduce importanti modifiche al sistema di raccolta e conferimento dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e promuovere la sostenibilità. Come scrive ilmessaggero.it

Viterbo – Rifiuti abbandonati a Valle Gelata: la situazione peggiora (e nessuno interviene) FOTO - Dopo un nostro primo articolo di varie settimane fa, la situazione sembra addirittura aggravarsi, come ci fanno sapere i nostri lettori VITERBO - Lo riporta etrurianews.it