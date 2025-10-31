Viterbo avrà la sala del commiato | Un passo in avanti di civiltà | VIDEO

Viterbotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo avrà la sua sala del commiato al cimitero di San Lazzaro. È questa la principale novità contenuta nell'ultima variazione di bilancio passata in consiglio comunale che vede l'accensione di un mutuo da 600mila euro per procedere alla costruzione della struttura.Servirà per l'ultimo saluto a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

viterbo avr224 sala commiatoViterbo – Il Cimitero avrà la sua sala del commiato, Socrem: “Luogo per qualsiasi etnia e religione” - Approvata a maggioranza, in Consiglio comunale,  la variazione di bilancio per la realizzazione della Sala del Commiato presso il Cimitero di San Laz ... Secondo etrurianews.it

viterbo avr224 sala commiatoLa Socrem Viterbo plaude la realizzazione della Sala del Commiato a san Lazzaro - NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio comunale di Viterbo ha compiuto un passo fondamentale nella creazione di una città dei diritti, soprattutto dei diritti di chi non ha più voce. Riporta newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Viterbo Avr224 Sala Commiato