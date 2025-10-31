Viterbo avrà la sala del commiato | Un passo in avanti di civiltà | VIDEO
Viterbo avrà la sua sala del commiato al cimitero di San Lazzaro. È questa la principale novità contenuta nell'ultima variazione di bilancio passata in consiglio comunale che vede l'accensione di un mutuo da 600mila euro per procedere alla costruzione della struttura.Servirà per l'ultimo saluto a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 29 ottobre mattina, presso la sala del Consiglio di Palazzo dei Priori, si è tenuta la cerimonia di consegna dei fondi raccolti in occasione della recente edizione della STRAVITERBO (tenutasi lo scorso 12 ottobre), organizzata dal XXVI Corso Fermezza della - facebook.com Vai su Facebook
PROVINCIA VITERBO Oggi 15:30 a Viterbo presso la Sala Benedetti in Via Saffi 49 18:00 a Tarquinia presso l’Hotel Villa Tirreno Seguitemi #sempresulterritorio #cresciamoinsieme - X Vai su X
Viterbo – Il Cimitero avrà la sua sala del commiato, Socrem: “Luogo per qualsiasi etnia e religione” - Approvata a maggioranza, in Consiglio comunale, la variazione di bilancio per la realizzazione della Sala del Commiato presso il Cimitero di San Laz ... Secondo etrurianews.it
La Socrem Viterbo plaude la realizzazione della Sala del Commiato a san Lazzaro - NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio comunale di Viterbo ha compiuto un passo fondamentale nella creazione di una città dei diritti, soprattutto dei diritti di chi non ha più voce. Riporta newtuscia.it