Visite guidate alla salina di Volterra

Pisatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’occasione per scoprire da vicino la storia e il fascino della produzione del sale. Ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, la salina Locatelli di Volterra apre le proprie porte al pubblico con “Il viaggio nel mondo del sale”, un percorso guidato tra gli spazi interni ed esterni dello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

