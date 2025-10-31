Visita guidata ' Pisa e il mondo islamico dal X al XV secolo'

Pisatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 19 novembre, alle ore 15:00, si svolgerà una visita guidata a cura di Fanny Weitel dedicata al tema ‘Pisa e il mondo islamico dal X al XV secolo’. Nel corso della visita saranno illustrate le numerose tracce islamiche presenti in città. Si camminerà da piazza dei Miracoli a piazza dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Pisa Mondo