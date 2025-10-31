Visit Romagna approvati il programma annuale delle attività turistiche e i bandi di Finanziamento dei nuovi progetti

Riminitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono tenuti oggi, venerdì 31 ottobre, alla presenza del presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad e della direttrice Chiara Astolfi, l’Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione di Visit Romagna.Nel corso dell’Assemblea soci è stato approvato il Programma annuale delle attività. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Visit Romagna Approvati Programma