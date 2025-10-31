Visa abbraccia le stablecoin | il gigante dei pagamenti sbarca su quattro blockchain

Visa accelera sulla finanza digitale: il CEO Ryan McInerney annuncia l'integrazione di quattro nuove stablecoin su diverse blockchain. Dopo USDC ed EURC, il colosso dei pagamenti punta a permettere alle banche di emettere proprie stablecoin, rafforzando l'interoperabilità globale. Il colosso mondiale dei pagamenti Visa sta intensificando in modo significativo la sua strategia sugli asset digitali.

