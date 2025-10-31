Virtus l’abito non fa il Bayern Monaco | in Germania finisce 86-70

Monaco (Germania), 30 ottobre 2025 – Due quarti in equilibrio, un sussulto a metà terza frazione di gioco, portandosi avanti sul 46-51, poi la Virtus finisce in riserva e cede al Bayern Monaco nella ottava giornata di Eurolega, subendo il secondo ko consecutivo. Costretta a lungo a rincorrere i bavaresi, la formazione di Dusko Ivanovic è riuscita a tenere bene il campo finché ha avuto l’energia per farlo, ma 32’ di buon basket non sono bastati ad evitare il ko con i tedeschi. Sfida speciale quella Sap Garden per Carsen Edwards che ritrova il suo passato degli ultimi 2 anni e per Karim Jallow, nato e cresciuto proprio a Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

