Virtus l’abito non fa il Bayern Monaco | in Germania finisce 86-70
Monaco (Germania), 30 ottobre 2025 – Due quarti in equilibrio, un sussulto a metà terza frazione di gioco, portandosi avanti sul 46-51, poi la Virtus finisce in riserva e cede al Bayern Monaco nella ottava giornata di Eurolega, subendo il secondo ko consecutivo. Costretta a lungo a rincorrere i bavaresi, la formazione di Dusko Ivanovic è riuscita a tenere bene il campo finché ha avuto l’energia per farlo, ma 32’ di buon basket non sono bastati ad evitare il ko con i tedeschi. Sfida speciale quella Sap Garden per Carsen Edwards che ritrova il suo passato degli ultimi 2 anni e per Karim Jallow, nato e cresciuto proprio a Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ciao, Mister Caroni La Virtus Chianciano 1945 si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Mister Carlo Caroni, allenatore della nostra formazione alla fine degli anni ’80. Carlo ha lasciato un segno nella storia della società e nel cuore di chi ha avuto - facebook.com Vai su Facebook
Virtus, l’abito non fa il Bayern Monaco: in Germania finisce 86-70 - Primi due quarti in equilibrio, V nera avanti nel terzo: ma alla fine va in riserva e rimedia la seconda sconfitta di fila ... Secondo sport.quotidiano.net
Basket: Virtus Bologna, ultimo quarto fatale in Baviera. Obst e Jessup trascinano il Bayern Monaco in Eurolega - La squadra allenata da Dusko Ivanovic perde anche in Baviera nel doppio turno di Eurolega. Da oasport.it
La Virtus si smarrisce dopo il testa a testa, il Bayern segna e vince - A Monaco, nonostante un buon primo tempo e un vantaggio iniziale nel terzo quarto, la squadra di Ivanovic crolla nel finale: 70- Scrive bologna.repubblica.it