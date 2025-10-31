Virginia Giuffre ha fatto crollare un principe | Re Carlo caccia Andrea dal palazzo e gli toglie il titolo

Una svolta senza precedenti nella storia della monarchia britannica. Solo qualche giorno fa, Andrea aveva rinunciato al titolo di Duca di York, in seguito alle rivelazioni di Virginia Giuffre, vittima dei traffici illeciti di Epstein, morta suicida lo scorso aprile. Ora, con un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore, Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea viene spogliato del suo titolo nobiliare e dovrà lasciare la sua residenza, il Royal Lodge nella tenuta di Windsor. D’ora in poi, il terzogenito della defunta regina Elisabetta II sarà conosciuto semplicemente come Andrea Mountbatten Windsor. 🔗 Leggi su Cultweb.it

