Violenza e stalking impennata di casi negli ultimi due anni

Un forte aumento dei casi di violenza privata a Trieste negli ultimi due anni, lo rivelano i numeri resi oggi noti dal Nucleo contrasto violenza, stalking e abusi della polizia locale. Le segnalazioni all’autorità giudiziaria, in particolare, sono aumentate del 33,7 per cento nel 2024 sul 2023. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

