Violenza donne la Lettonia al bivio

4.42 La Lettonia ha votato per uscire dalla Convenzione di Istanbul,che protegge le donne dalla violenza, provocando forti tensioni politiche e sociali. Il voto ha visto l'insolita alleanza tra partiti di destra e i VerdiAgricoltori, mentre la premier Evika Sili e una parte del governo si oppongono al ritiro. Deputate come Ramona Petravica e Linda Liepina hanno criticato la Convenzione perché contraria ai valori tradizionali lettoni. La decisione ora attende la firma del presidente Edgars Rinkevics, che sarà decisiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

