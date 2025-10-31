Violenza di genere Donna assalita dal suo ex con arma bianca Arrestato

Cilentoreporter.it | 31 ott 2025

Le mani che battono contro la portiera, i vetri chiusi, il cuore che corre più veloce del motore. Una donna di 46 anni ha vissuto attimi di terrore a via Circumvallazione, a Somma Vesuviana, quando il suo ex compagno — un uomo di 49 anni

violenza di genere donna assalita dal suo ex con arma bianca arrestato

