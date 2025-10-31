Violenza denunciata da Francesca Ghio colpo di scena | il gip la convoca farà il nome dello stupratore

Colpo di scena nella vicenda che riguarda la capogruppo di Avs in consiglio comunale Francesca Ghio che, poco meno di un anno fa, sconvolse l'aula rossa rivelando di essere stata violentata ripetutamente da un conoscente, quando aveva 12 anni. Il gip Matteo Buffoni ha respinto la richiesta di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

