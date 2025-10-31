Vinokilo torna a Genova | appuntamento al MOG con lo shopping vintage al chilo

Dopo i successi degli ultimi appuntamenti, torna a Genova lo shopping al chilo di vestiti vintage: Vinokilo Vintage Kilo Sale fa tappa al MOG Mercato Orientale Genova da venerdì 7 a domenica 9 novembre a Palazzo Ducale (in orario 11-19 il venerdì e 10-19 sabato e domenica). Vinokilo si propone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

