Vinciamo lo Scudetto Papa! | l' incontro coi tifosi è esilarante
Papa Leone XIV ha incontrato qualche fedele, nonché chiaro tifoso della Roma, per le strade della Capitale. Data la sua nota fede giallorossa, i presenti non si sono certo tirati indietro rivolgendosi al Pontefice sperando in una. benedizione in ottica Scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Papa da Mattarella, la pace al centro dell'incontro - La notizia che da giorni circolava negli ambienti politici e vaticani è stata ufficializzata oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Riporta ansa.it