Vinciamo lo Scudetto Papa! | l' incontro coi tifosi è esilarante

31 ott 2025

Papa Leone XIV ha incontrato qualche fedele, nonché chiaro tifoso della Roma, per le strade della Capitale. Data la sua nota fede giallorossa, i presenti non si sono certo tirati indietro rivolgendosi al Pontefice sperando in una. benedizione in ottica Scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

