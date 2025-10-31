Vince Russo | Gli ultimi giorni in Juggalo Wrestling mi hanno emozionato più della WWE negli ultimi 5 anni
L’ex writer della WWE è da poco divenuto uno degli azionisti della federazione indipendente Juggalo Wrestling. Stando a quanto rivelato proprio dallo stesso Vince Russo sui suoi profili X, gli ultimi giorni nella compagnia citata, lo hanno emozionato molto più del prodotto WWE (specificando le trasmissioni di RAW e SmackDown) visto negli ultimi 5 anni. Qui il tweet specifico. FOUR DAYS with @jcwlunacy gave me more captivating and interesting content than the last FIVE YEARS of @WWE Raw and SmackDown COMBINED!!! Don’t miss out on what is about to once again CHANGE the @TripleH “Phone it in” Wrestling Presentation!!! Get your FREE WEEK of RussosBrand. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
