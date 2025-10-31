Vince Giorgia brinda Silvio
Vince Meloni, brinda Berlusconi. I romanzi politici riservano i colpi di scena migliori quando tutti i giochi sembrano chiusi e i protagonisti destinati a ingiallire nelle pagine del libro, fino all’oblio. È in quel momento che la storia gioca a dadi, poi apre la scatola magica e voilà, accade l’impensabile: dopo 30 anni, la Cassazione mette la parola fine sulla maxiballa di Berlusconi mafioso; dopo 30 anni, il Parlamento vara la separazione delle carriere dei magistrati. Il tempo è spesso in ritardo, ma è galantuomo e al giro di giostra del 2025 ha vinto lui, Silvio Berlusconi. Con questi due passaggi si chiude un’epoca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Grand Prix Lucania, Policoro 25-26 Ottobre 2025 Giorgia Piaggio vince la medaglia di bronzo nella cat. -63kg risultato che le permette di conseguire la cintura nera I dan. Un risultato prezioso per Giorgia che corona un percorso iniziato tanti anni fa sul tatami d - facebook.com Vai su Facebook