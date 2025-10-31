Villarreal e Rayo Vallecano sono accomunati dall’aver appena passato il turno in Copa del Rey travolgendo rivali di categoria inferiore, e anche dal dover giocare un partita europea nella prossima settimana. I padroni di casa infatti giocheranno in trasferta contro il Pafos in Champions League, mentre gli ospiti ospiteranno il Lech Poznan in Conference League. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Rayo Vallecano (sabato 01 novembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici