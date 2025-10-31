Villalta ricorda i suoi caduti delle guerre mondiali
I cittadini di Villalta domenica mattina alle 10.15 si ritroveranno al Monumento a ricordo dei 72 caduti, 43 militari e 29 civili, nelle due guerre mondiali. L’appuntamento, organizzato dal comitato culturale "Il Mulino" e dalla parrocchia di Villalta, inizierà con l’accoglienza delle associazioni combattentistiche e d’Arma del territorio; seguirà la celebrazione della messa presieduta da don Giovanni Barduzzi, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli, degli amministratori, delle autorità militari, esponenti della Polizia locale e della Croce Rossa. La cerimonia si concluderà con la lettura dei nomi riportati nel cippo e la deposizione, al canto del Piave e al suono del Silenzio fuori ordinanza, di una corona di alloro da parte dell’Amministrazione comunale di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
