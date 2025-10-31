Villalta | La rissa di Nantes ' 83 calci schiaffi uno tirò fuori le forbici Pajola? L' ho preso a rate
Il pivot, simbolo della Virtus e della Nazionale degli Anni ‘80: "Cominciai a giocare senza sapere cosa fosse il basket. Non è vero che odiavo Meneghin. Che brividi quando il mio amico Dalla mi dedicò una canzone". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
