Vigili del Fuoco terminato il corso per ‘Operatori Macchine Movimento Terra’

Sì è concluso oggi, presso il polo didattico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, il Corso Interregionale per "Operatori Macchine Movimento Terra". Le attività didattiche, iniziate lo scorso 13 ottobre, sono state garantite da n° 6 Istruttori Nazionali GOS (Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra) dei Comandi della Regione Campania, Molise ed Umbria ed hanno abilitato alla nuova specializzazione complessivamente n° 18 Unità Operative dei Comandi della Campania e del Molise. Per le attività pratiche, svoltosi nell'area di addestramento VVF di Benevento presso la località Ponte Valentino, sono stati impiegati numerosi automezzi e macchine movimento terra del C.

