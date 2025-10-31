Vigili del Fuoco terminato il corso per ‘Operatori Macchine Movimento Terra’
Tempo di lettura: < 1 minuto Sì è concluso oggi, presso il polo didattico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, il Corso Interregionale per “Operatori Macchine Movimento Terra”. Le attività didattiche, iniziate lo scorso 13 ottobre, sono state garantite da n° 6 Istruttori Nazionali GOS (Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra) dei Comandi della Regione Campania, Molise ed Umbria ed hanno abilitato alla nuova specializzazione complessivamente n° 18 Unità Operative dei Comandi della Campania e del Molise. Per le attività pratiche, svoltosi nell’area di addestramento VVF di Benevento presso la località Ponte Valentino, sono stati impiegati numerosi automezzi e macchine movimento terra del C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Quattro squadre dei Vigili del fuoco per domarlo: le immagini della lotta contro le fiamme - facebook.com Vai su Facebook
?Entro il 2030 un Vigile del Fuoco su tre andrà in pensione. E mentre noi siamo sempre meno, le emergenze aumentano. Investire nei #VigilidelFuoco significa tutelare tutti. Unisciti al #Conapo per tutelare il lavoro dei Vigili del Fuoco: conapo.it/io-sto-con-il- - X Vai su X
Vigili del fuoco: nuovi volontari a Cossato e Valdilana - Vigili del fuoco: nuovi volontari a Cossato e Valdilana ... Scrive laprovinciadibiella.it
Va a fuoco il capannone di un’azienda di cuscini a Calcio: intossicate tre persone - Un capannone della Fabe srl di Calcio (Bergamo) è andato a fuoco nel tardo pomeriggio del 27 ottobre. Riporta fanpage.it
Guarene, camino di un’abitazione a fuoco in frazione Vaccheria - Si è risolto grazie all’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti da Alba col cestello "tridimensionale" l’incendio che nelle scorse ore ha interessato il camino di un’abitazione in ... Riporta targatocn.it