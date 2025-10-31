Vietnam inondazioni mettono in ginocchio il Paese | le immagini della devastazione
Le inondazioni hanno iniziato a diminuire venerdì in alcune parti del Vietnam centrale, dopo giorni di piogge torrenziali che hanno provocato la morte di almeno 14 persone, otto dispersi e decine di migliaia di sfollati. Inondazioni e frane hanno colpito il Vietnam centrale a partire dal 26 ottobre dopo precipitazioni record, sommergendo oltre 128.000 case in tre province. Le autorità hanno affermato che le città costiere di Danang e Hue, insieme alla provincia di Quang Ngai, sono state tra le più colpite. Sette morti sono stati segnalati a Da Nang, quattro nella provincia di Quang Ngai, due a Hue e uno nella provincia di Lam Dong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
