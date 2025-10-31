Vieira il Genoa pensa all’esonero immediato | cosa filtra sul futuro

Inter News 24 Vieira, le ultime sul futuro sulla panchina rossoblù dell’ex centrocampista dell’Inter dopo l’avvio disastroso in Serie A. I dettagli. Sono ore caldissime in casa Genoa, dove la panchina di Patrick Vieira è sempre più traballante. Dopo il cambio in dirigenza, con l’arrivo di Diego Lopez al posto di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo, la società rossoblù sta valutando attentamente la posizione dell’allenatore francese. Come riportato da Il Secolo XIX, Vieira è ancora formalmente il tecnico del Grifone e ha fissato per oggi alle 14 la ripresa degli allenamenti al centro sportivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

