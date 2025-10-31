Vieira Genoa ore decisive in casa rossoblù | giornata determinante per il futuro del tecnico le ultimissime
Vieira Genoa, ore decisive per il mister rossoblù: la società valuta il futuro del tecnico dopo l’addio di Ottolini e l’arrivo del ds Lopez Sono ore decisive in casa Genoa per il futuro di Patrick Vieira. Dopo l’addio del direttore sportivo Marco Ottolini, ufficializzato in mattinata, e l’arrivo del nuovo ds Diego Lopez, anche la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
