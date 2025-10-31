Vieira Genoa avanti insieme! Il tecnico francese sarà in panchina nella sfida contro il Sassuolo | le ultimissime
Vieira Genoa, il tecnico resta al timone del club: confermato in panchina per la gara con il Sassuolo. Tutti i dettagli Il Genoa conferma la fiducia a Patrick Vieira nonostante il momento difficile. Dopo la sconfitta interna con la Cremonese e una serie di nove giornate senza vittorie, la società rossoblù ha deciso di non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il Secolo XIX. . Conferma momentanea in casa Genoa: il nuovo direttore sportivo Diego Lopez ha deciso di affidare ancora la guida della squadra a Patrick Vieira per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo il confronto di questa mattina tra i due, - facebook.com Vai su Facebook
Genoa troppo brutto per essere vero: Vieira rischia, il club medita il ribaltone - X Vai su X
Esonero Vieira, il Genoa riflette: le possibili soluzioni - Riflessioni in corso in casa Genoa, con Vieira sempre più a rischio: le possibili soluzioni per rimpiazzarlo ... Lo riporta fantamaster.it
Genoa, avanti con Vieira: sarà in panchina contro il Sassuolo - Il Genoa ha deciso: avanti con Patrick Vieira almeno fino alla partita contro il Sassuolo. Riporta gianlucadimarzio.com
Vieira, il Genoa gli dà una settimana di tempo: esonero vicino? L'incontro con Diego Lopez - Almeno fino alla trasferta di lunedì prossimo a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, per quella che potrebbe essere una partita decisiva ... Lo riporta corriere.it