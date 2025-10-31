Vieira Genoa avanti insieme! Il tecnico francese sarà in panchina nella sfida contro il Sassuolo | le ultimissime

Vieira Genoa, il tecnico resta al timone del club: confermato in panchina per la gara con il Sassuolo. Tutti i dettagli Il Genoa conferma la fiducia a Patrick Vieira nonostante il momento difficile. Dopo la sconfitta interna con la Cremonese e una serie di nove giornate senza vittorie, la società rossoblù ha deciso di non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Vieira Genoa, avanti insieme! Il tecnico francese sarà in panchina nella sfida contro il Sassuolo: le ultimissime

