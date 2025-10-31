VIDEO Sinner-Shelton 6-3 6-3 | highlights ATP Parigi match a senso unico

Jannik Sinner vince e convince nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor francese, il n.2 del mondo ha sconfitto con un duplice 6-3 l’americano Ben Shelton in 69? di gioco. Una partita dominata dall’altoatesino, bravissimo nelle due fasi al servizio e in risposta, avendo solo un passaggio a vuoto a metà del secondo parziale. Un piccolo calo di concentrazione che però Jannik ci ha messo poco ad assorbire, facendo terra di conquista nei turni alla battuta di Shelton, cosa tutt’altro che scontata dal momento che il potente statunitense fino alla partita di oggi mai aveva subìto break. 🔗 Leggi su Oasport.it

