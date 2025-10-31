VIDEO- Il Pd si compatta per accogliere Elly Schlein e De Luca

Tempo di lettura: 3 minuti Elly Schlein ad Avellino Puntuale ad ogni campagna elettorale, arriva ad Avellino Elly Schlein, Segretario nazionale del Partito Democratico che ha queste latitudini conta sul sostegno dell’ex candidato sindaco in città Tonino Gengaro, in corsa anche per le elezioni regionali in Campania, proprio a rappresenza dell’area della Segretaria nazionale. Più “complicati” i rapporti con il capolista dem, il consigliere regionale uscente Maurizio Petracca che, comunque, non manca di accogliere il numero uno del partito, insieme al Segretario regionale Piero De Luca, e altri riferimenti provinciali dem, oltre chiaramente alle due quote rosa nel listino, Laura Cervinaro e Anna Nazzaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

