VIDEO | Gesmundo Coldiretti a Pescara | La sfida è con la tecnocrazia e la politica deve fare la sua parte

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida del futuro dell’agricoltura di cui l’Abruzzo è di certo uno dei più importanti rappresentati, è quella con la tecnocrazia che vuole imporre una dieta unica fatta di cibi sintetici sulla cui sicurezza non vi sono certezze e che per vincere la quale c’è bisogno anche di importanti e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

