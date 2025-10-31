VIDEO | Farmaci equivalenti Sicilia fanalino di coda | solo il 22% li sceglie sprecati oltre 43 milioni l’anno
Ben 43,7 milioni di euro. Questa è la stima del potenziale risparmio annuo in Sicilia, se solo i pazienti cronici scegliessero di curarsi con un farmaco equivalente. Un risparmio che arriverebbe a 61,3 milioni di euro considerando la popolazione over 65 e 266 milioni in termini assoluti. I dati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
