VIDEO Coldiretti incontra Fico la sfida per l’agricoltura del futuro in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto Un grande bagno di folla ha accompagnato la presentazione del manifesto programmatico “L’agricoltura che vogliamo”, promosso da Coldiretti Campania per delineare le priorità del mondo agricolo regionale. All’incontro, svoltosi all’Hotel Plaza di Caserta, hanno preso parte Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, e Piero De Luca. Al centro del confronto: la necessità di una burocrazia più snella, sostegno ai giovani, innovazione e difesa del reddito agricolo. Durante il dibattito, Coldiretti Campania ha consegnato ufficialmente il manifesto a Fico, chiedendo impegni concreti per valorizzare le filiere locali e garantire un utilizzo efficace dei fondi europei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
