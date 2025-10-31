Viale Don Morosini il Comune rassicura i residenti | Con i futuri progetti cambierà tutto

Viale Don Morosini a Latina riceve tutta l’attenzione dell’amministrazione comunale, con il potenziamento della raccolta dei rifiuti, la pulizia degli spazi pubblici, e i programmi dei servizi sociali per l’assistenza a senzatetto e l’integrazione di immigrati stranieri. Sono le rassicurazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it