In attesa dei risultati di un sopralluogo dei tecnici dell’Anas sul viadotto Frassignano, lungo 380 metri, sulla Ss67, ai confini fra i comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Dovadola, rimangono le deviazioni del traffico, in località Pieve Salutare. Il provvedimento dell’Anas è stato emesso martedì scorso, dopo segnalazioni di "problematiche tecniche nei giunti del viadotto stesso", che fu realizzato una quarantina d’anni fa, durante l’ammodernamento della Ss67 nel tratto Castrocaro-Dovadola, con una spesa allora di 40miliardi di lire. In pratica, chi arriva da Castrocaro e va verso Dovadola, trova il traffico deviato dalla 67 sulla vecchia strada fino al bivio di Frassignano (circa un chilometro e mezzo), per rientrare nella medesima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viadotto Frassignano, ancora in attesa di risposte da Anas