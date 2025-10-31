Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio il traffico intenso sulla A1 Roma Napoli al momento ci sono incolonnamenti a partire dal nodo per la A24 roma-teramo fino a Valmontone verso Napoli a complicare la situazione anche un veicolo in panne al km 571 sul tratto interessato si transita su due corsie di circolazione rientrata nella norma Invece sul Raccordo Anulare permangono residui rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana e domani primo novembre a Roma in programma la gara podistica corsa dei Santi con partenza e ritorno in Piazza Pio XII attive Giada stasera modifiche alla viabilità con divieti di sosta in via della Conciliazione Corso Vittorio Emanuele II e altre strade del centro storico a partire dalle 7 fino alle 10 di domani primo novembre prevista Inoltre chiusura al traffico veicolare lungo le strade interessate dal percorso della gara con deviazioni per le linee bus di zona da Gianguido Lombardi e After All for mobilitare tutto grazie per l'ascolto in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 20:25