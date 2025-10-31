Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo segnalato un incidente tra Tagliacozzo e Carsoli Oricola in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo sulla A1 Roma Napoli dove a seguito di un incidente avvenuto in precedenza e da poco rimosso restano disagi alla circolazione con incolonnamenti a partire dal nodo per la A24 roma-teramo fino a Valmontone verso Napoli e Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare al momento permangono code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Bufalotta e La Rustica in uscita dalle città segnaliamo infine traffico intenso sulla Flaminia partire da Corso Francia fino allo stesso Raccordo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

