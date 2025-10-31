Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli si è concluso l'incidente che in precedenza coinvolto più veicoli tra il nodo per la A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli permangono code dei due è lungo il tratto interessato restiamo sulla A1 nel tratto Firenze Roma dove per operazioni di ripristino a seguito di un incidente a che questo rimosso rimangono code all'altezza di Ponzano Romano verso Roma e ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code dall'uscita per la Cassia fino alla Salaria e proseguendo tra Bufalotta e La Rustica in uscita dalla città code sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo è sempre in direzione raccordo sulla Salaria tra la tangenziale est e l'aeroporto del Lourdes da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
