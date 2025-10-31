Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione la più un incidente che ha coinvolto più veicoli sta provocando disagi sulla A1 Roma Napoli al momento ci sono incolonnamenti a partire dal nodo per la A24 Roma fino a Valmontone verso Napoli restiamo sulla A1 nel tratto Firenze Roma dove per operazioni di ripristino a seguito di un incidente ora rimosso sono code all'altezza di Ponzano Romano in direzione Roma c'è traffico intenso sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma vicino fino alla Tuscolana interna code dall'uscita per la Cassia fino alla Salaria e proseguendo tra Bufalotta e La Rustica in uscita dalla città code su Flaminia partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo è sempre in direzione raccordo sulla Roma Fiumicino tra la Colombo e viale Isacco Newton da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

