Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma a causa di un incidente Ci sono rallentamenti tra Ponzano Romano e il bivio per Roma Nord in direzione della città proseguendo sulla A1 verso sud ulteriori code qui per traffico sono presenti tra il nodo per la A24 Roma Teramo e Valmontone e Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana traffico intenso Anche in interna dall'uscita per la Cassia fino a svincolo per La Rustica in uscita dalla città code sulla Flaminia partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo è sempre in direzione raccordo sul tratto urbano della A24 dalla tangenziale est fino a via Togliatti da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 17:25