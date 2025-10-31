Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dalla tangenziale est fino a via Fiorentini Verso il raccordo anulare raccomandiamo prudenza un altro incidente avvenuto nei pressi di Pomezia Nord rallenta il traffico sulla Pontina concludi a partire dal Castel Romano in direzione Latina anche in questo caso invitiamo alla dovuta attenzione e Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare dove il traffico intenso su entrambe le carreggiate in esterna code a tratti partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta e Tiburtina in uscita dalla città traffico intenso sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo un invito All'attenzione Infine per chi è in transito sulla strada regionale di Frosinone Gaeta nel territorio di Ceccano cosa di un incidente avvenuto Al km 8 nei pressi di Vicolo Borgo Berardi al momento si transita con senso unico alternato da Gianguido Lombardi e a Sara l'infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
