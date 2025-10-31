Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dalla tangenziale est fino a via Fiorentini Verso il raccordo anulare proprio sul raccordo il traffico intenso su entrambe le carreggiate in esterna Si procede a rilento con code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta e Tiburtina in uscita dalla città traffico intenso sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo un invito All'attenzione infine perché in transito sulla strada regionale di Frosinone Gaeta nel territorio di Ceccano a causa di un incidente avvenuto Al km 8 Ci sono code nei pressi di Vicolo Borgo Berardi nelle due direzioni da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità Per il momento tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

