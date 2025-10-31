Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 15 | 25

Romadailynews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dalla tangenziale est fino a via Fiorentini Verso il raccordo anulare proprio sul raccordo il traffico intenso su entrambe le carreggiate in esterna Si procede a rilento con code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta e Tiburtina in uscita dalla città traffico intenso sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo un invito All'attenzione infine perché in transito sulla strada regionale di Frosinone Gaeta nel territorio di Ceccano a causa di un incidente avvenuto Al km 8 Ci sono code nei pressi di Vicolo Borgo Berardi nelle due direzioni da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità Per il momento tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 31 10 2025 ore 15 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 15:25

Approfondisci con queste news

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo Dovrei potenziare se una casa è una tacca servizio Salaria e ... Lo riporta romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazioDal 1° novembre niente divieto di circolazione ai veicoli Euro 4 ed Euro 5. La Regione Lazio: «Scelta la via del realismo» - Traffico a Roma, le ultime novità: la Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta ... Riporta msn.com

viabilit224 roma regione lazioRoma, niente blocco diesel euro 4 e 5 dal 1° novembre. La Regione Lazio vara nuova ztl-Fascia Verde - fascia verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli euro 4 ed euro 5 diesel. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio