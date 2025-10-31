Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla Firenze Roma il traffico è in via di normalizzazione tra Magliano Sabina e il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma a seguito di operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti in un precedente incidente sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata interna ancora code a tratti tra classe B Salaria in esterno ancora code a tratti tra Pontina e Appia e poi tra Tuscolana e Prenestina sulla statale Cassia bis è segnalato un incidente tra il raccordo anulare e lo svincolo per via della Giustiniana in direzione Viterbo al momento non ci sono ripercussioni al traffico prestare comunque attenzione chiudiamo con gli eventi nella capitale sala d'attesa per l'appuntamento con la corsa dei Santi manifestazione podistica che si terrà domani primo novembre con partenza e ritorno in Piazza Pio XII l'evento è composto da due gare competitive 1 di 10 km la seconda di 19 che si snodano per le vie del centro sul fronte della viabilità dalle 7 di domani mattina a scatteranno le chiusure al traffico sulle strade interessate dal percorso della manifestazione prevista Inoltre pensioni modifiche alle linee bus di zona i dettagli delle strade e delle linee bus interessate dalle modifiche sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto grazie per la lezione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

