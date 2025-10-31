Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla A1 Firenze Roma meno 10 km di coda tra Magliano Sabina e il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma il momento si transita solo su due corsie per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti in un precedente incide con inevitabili ripercussioni al traffico ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ancora code a tratti tra classe B Salaria situazione analoga in esterna tra Laurentina e Tuscolana mentre sulla Casilina sono per un incidente ora in via di risoluzione le figlie all'altezza di via di Vermicino In entrambe le direzioni chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino previsto per oggi 31 ottobre il termine dei lavori di ripavimentazione in Piazza di Porta Maggiore e piazzale labicano il servizio della termini-centocelle sarà modificato anche questa sera con ultime corse da Centocelle alle ore 20:04 e da Termini alle ore 20:35 da domani sabato primo novembre tornerà regolare da Matteo Rossi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

