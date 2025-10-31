Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Firenze Roma traffico in graduale miglioramento Al momento sono 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano perso nuovamente tra Magliano Sabina e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di quest'ultima si transita su una sola corsia per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti nelle precedente incidente con inevitabili ripercussioni al traffico ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 rimosso il veicolo in panne permangono file per traffico tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est in direzione centro il raccordo anulare carreggiata interna alla circolazione si presenta nel complesso scorrevole ad eccezione delle code a tratti da h-service e Salaria in esterna è stato rimosso l'incidente che causava code tra Prenestina e Nomentana la circolazione è in via di normalizzazione ti avanti invece tra Selva Candida Boccea Si procede a rilento complici anche dei lavori in carreggiata chiudiamo con degli eventi la capitale sale l'attesa per l'appuntamento con la corsa dei Santi manifestazione podistica che si terrà domani primo novembre con partenza e ritorno in Piazza Pio XII che vento è composto da due gare competitive 1 di 10 km la seconda di 19 che si snodano per le vie del centro sul fronte della viabilità dalle 7 di domani mattina a scatteranno le chiusure al traffico sulle strade interessate dal percorso della manifestazione prevista Inoltre sospensioni modifiche agli le buste di zona i dettagli delle strade e delle linee bus interessate dalle modifiche sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

