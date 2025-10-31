Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora gli aggiornamenti sulla A1 Firenze Roma Sono al momento 6 km di coda in diminuzione tra Orvieto e Attigliano verso Roma a seguito della riapertura del tratto autostradale precedentemente chiuso per due incidenti prima mi ami da 1 ma sulla diramazione Roma Sud A causa nei veicolo in panne al km 10 e 200 ti procede a rilento tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 è stato rimosso il veicolo in panne permangono code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro sul Raccordo Anulare carreggiata interna al momento della circolazione si presenta nel complesso regolare ad eccezione delle code a tratti tra classe viste Salaria mentre in esterna a causa di una precedente e si intensificano i disagi con code tra Casilina e Nomentana ripercussioni anche per chi proviene dalla tratto Urbano della Roma Teramo già a partire da Tor Cervara e si mette in carreggiata esterna del raccordo anulare rimaniamo in casa esterna per traffico file tra Trionfale e Boccea chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino previsto per oggi 31 ottobre il termine dei lavori di pavimentazione in Piazza di Porta Maggiore piazzale labicano il servizio della termini-centocelle sarà modificato anche questa sera con ultime corse da Centocelle alle ore 20:04 e da Termini alle ore 20:35 da domani sabato primo novembre tornerà regolare da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

