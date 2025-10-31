Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Firenze Roma a seguito della riapertura del tratto tra Orte il bivio con la diramazione Roma nord verso Roma proseguono i disagi permangono Infatti 9 km di coda tra Attigliano e Orte verso Roma in alternativa si consiglia di uscita Orte percorrere la Superstrada E45 Orte Viterbo e successivamente la statale Cassia verso Roma da dove puoi possibile riprendere l'autostrada attraverso il raccordo anulare ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 a causa di un veicolo in panne e si sta in coda tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est in prossimità del veicolo si procede su una sola corsia un invito Dunque a moderare la velocità sul raccordo anulare carreggiata interna al momento la circolazione si presenta nel complesso regolare ad eccezione delle code a tratti tra Cassia bis e Salaria mentre in esterno a causa di un nuovo incidente si sta in coda tra Prenestina e Nomentana ancora molto intenso sulla Flaminia tra Grottarossa e due punti in direzione di via del Foro Italico prima andiamo proprio su via del Foro Italico ma per parlare di cantieri prevista per oggi 31 ottobre l'ultima notte dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tangenziale che comportano dalle 22 alle 6 la chiusura al transito del tratto compreso tra la galleria Fleming è il cavalcavia di via dei Colli della Farnesina per tutti i veicoli provenienti dalla Circonvallazione Salaria poi diretti verso lo stadio Olimpico per stare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 09:40